HP Omen X Laptop per il gioco e l’overclock

Display da 17,3 pollici con risoluzione Full HD o 4K e refresh rate 120 Hz, processore Intel Core i7-7820HK con moltiplicatore sbloccato per l'overclock (in alternativa al modello Intel Core i7-7700HQ), fino a 32 GB di RAM DDR4-2800 e scheda video NVIDIA GeForce GTX 1080. Questo il potente comparto hardware equipaggiato da HP Omen X Laptop, computer portatile con piattaforma Windows 10 dedicato al PC gaming, dotato di un sistema di raffreddamento a camera di vapore composto da quattro heatpipe. L'annuncio in occasione dell'evento Gamescom 2017 di Colonia. Sarà in vendita dal mese di novembre, con prezzi a partire da 2.799 euro.