HP Z VR Backpack: la realtà virtuale in uno zaino

Il PC indossabile più potente al mondo: così HP definisce Z VR Backpack, un vero e proprio zaino da portare in spalla, che ospita un computer dotato di una potenza di calcolo sufficiente per gestire i più complessi applicativi di realtà virtuale legati all'ambito business. Equipaggia Windows 10 in versione Pro, processore Intel Core i7-7820HQ, 32 GB di RAM DDR4-2400, SSD fino a 1 TB, scheda video NVIDIA Quadro P5200 da 16 GB, scheda audio RealTek ALC3866-CG, modulo WiFi 802.11a/b/g/n/ac (2x2), Bluetooth 4.2, porta Ethernet, due USB 3.0, uscita HDMI 2.0, DisplayPort 1.3 e Thunderbolt (connettore Type-C). Arriverà in Europa nel mese di settembre, con prezzi a partire da 3.000 euro.