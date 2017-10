HP ZBook x2: ibrido 2-in-1 con display 4K

Un dispositivo votato alla versatilità: HP ZBook x2 è un ibrido 2-in-1 in grado di svolgere all'occorrenza il ruolo di tablet e quello di laptop, grazie al display touchscreen affiancato da una tastiera fisica (retroilluminata). Un modello destinato alla produttività, con design curato (telaio in alluminio) e una scheda tecnica di fascia alta: schermo da 14 pollici con risoluzione 4K, processori Intel Core i5 e Core i7 di ottava generazione, fino a 32 GB di RAM, scheda video NVIDIA Quadro, storage massimo da 2 TB, lettore di impronte digitali e tecnologia per il riconoscimento facciale. Arriverà in Europa nel mese di dicembre al prezzo di 1.949 euro (IVA esclusa).