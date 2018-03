HTC One, smartphone Android Full HD con Sense 5

HTC ha presentato il nuovo smartphone HTC One, equipaggiato con sistema operativo Android 4.1.2 Jelly Bean (è già in preparazione l'update ufficale alla versione 4.2.2) e interfaccia personalizzata Sense 5. Si tratta di un dispositivo di fascia alta, che offre un display da 4,7 pollici con risoluzione Full HD (468 ppi), processore quad core Qualcomm Snapdragon 600 da 1,7 GHz, 2 GB di RAM e memoria interna da 32 o 64 GB. Purtroppo non è presente lo slot per la lettura di schede microSD, mentre la batteria da 2.300 mAh dovrebbe garantire un'autonomia sufficiente per coprire un'intera giornata. Non mancano poi l'integrazione della tecnologia Beats Audio, il modulo NFC, quello WiFi, Bluetooth 4.0, GPS e per la connessione a Internet in mobilità.