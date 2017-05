Il design Liquid Surface del nuovo HTC U11

Un video dedicato al design Liquid Surface dello smartphone HTC U11, caratterizzato da una finitura lucida della cover posteriore che simula le proprietà di un liquido, grazie alla presenza di minerali rifrangenti integrati nel vetro 3D mediante la tecnica della Optical Spectrum Hybrid Deposition. Questi riflettono la luce in modo diverso a seconda del punto di osservazione e di come viene mosso il telefono. La scocca, resistente all'acqua, vede la presenza di bordi che possono essere premuti (Edge Sense) per l'interazione rapida con le applicazioni. Cinque le colorazioni disponibili: Amazing Silver, Sapphire Blue, Brilliant Black, Ice White e Solar Red.