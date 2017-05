HTC U11: la tecnologia Edge Sense

HTC U11 non è uno smartphone come tutti gli altri: grazie alla tecnologia Edge Sense permette infatti di interagire con le applicazioni non solo toccando il display o tramite comandi vocali, ma anche premendo i lati della scocca. Non a caso lo slogan scelto dal produttore per la presentazione del dispositivo è "Squeeze" (in italiano "Spremi"). A seconda della pressione esercitata è ad esempio possibile scattare una fotografia, registrare un video, controllare la riproduzione della musica, aprire i social network, leggere la posta elettronica e molto altro ancora. Cinque le colorazioni disponibili: Amazing Silver, Sapphire Blue, Brilliant Black, Ice White e Solar Red.