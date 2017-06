HTC U11: nuove funzionalità per Edge Sense

La tecnologia Edge Sense è ciò che differenzia HTC U11 dagli altri dispositivi della categoria: permette infatti di eseguire specifiche azioni premendo i lati dello smartphone. Il produttore annuncia l'arrivo di novità per quanto riguarda la feature, come la possibilità di sfruttarla per effettuare uno zoom all'interno delle applicazioni Google Maps e Google Foto, nonché il cambio di visualizzazione all'interno di Google Calendar e la messa in pausa dei video in streaming su YouTube. Tutto questo sarà reso possibile dall'arrivo di un aggiornamento software previsto entro breve.