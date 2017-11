HTC U11+: Edge Sense e Android Oreo

Display da 6 pollici con aspect ratio 18:9, processore Qualcomm Snapdragon 835, 4 o 6 GB di RAM, 64 o 128 GB di memoria interna per lo storage, tecnologia Edge Sense e sistema operativo Android 8.0 Oreo preinstallato al momento del lancio. Sono queste le principali caratteristiche di HTC U11+, smartphone che sul retro integra una fotocamera UltraPixel 3 da 12 megapixel con apertura f/1.7, sistema autofocus a rilevamento di fase, stabilizzazione ibrida (ottica ed elettronica) e registrazione video in formato 4K. Il prezzo fissato per la configurazione più completa al lancio è 799,00 euro.