Il visore HTC VIVE Focus per la realtà virtuale

VIVE Focus è il nuovo visore wireless e stand-alone per la realtà virtuale, progettato da HTC. Include uno schermo AMOLED (alta risoluzione e bassa latenza), il processore Qualcomm Snapdragon 835 VR e un sistema di tracciamento inside-out a sei gradi di libertà. Un dispositivo progettato per garantire un livello elevato di immersione e coinvolgimento durante l'esecuzione dei giochi e la riproduzione dei contenuti multimediali. Presentata anche la piattaforma VIVE Wave dedicata agli sviluppatori. Almeno in un primo momento il dispositivo è destinato in esclusiva al mercato cinese.