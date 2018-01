Il visore HTC VIVE Pro per la realtà virtuale

Passi in avanti in termini di specifiche hardware e una migliore indossabilità per HTC VIVE Pro, nuova versione del visore dedicato alla realtà virtuale, annunciata al Consumer Electronics Show 2018 di Las Vegas. Include un display dual-OLED con risoluzione complessiva pari a 2880x1600 pixel, una definizione aumentata del 78% rispetto alla generazione precedente, per un'esperienza ancora più immersiva. Sono inoltre equipaggiate cuffie con amplificatore integrato per la riproduzione della componente sonora, essenziale al fine di garantire un adeguato coinvolgimento durante l'esecuzione dei giochi o la fruizione dei contenuti multimediali in modalità VR.