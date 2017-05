Il Huawei Customer Service Center di Catania

Il terzo centro assistenza monobrand allestito da Huawei in Italia ha aperto i battenti nei giorni scorsi in Sicilia, più precisamente nella città di Catania (in via Papale, 59). I servizi offerti sono quelli già messi a disposizione nei Customer Service Center di Milano e Roma: un supporto diverso da quello tradizionale, più simile a una vera e propria esperienza, con angoli relax, postazioni connesse, TV e attività studiate per rendere coinvolgente e piacevole l'attesa. Inoltre, lo spazio offre la possibilità di provare e toccare con mano i nuovi dispositivi del gruppo, come gli smartphone P10 e P10 Plus attraverso postazioni dedicate.