Huawei: quando l’IA dello smartphone guida un’auto

Huawei annuncia di aver ottenuto un importante primato per quanto riguarda l'integrazione fra le tecnologie mobile e quelle legate al settore delle quattro ruote: il sistema di intelligenza artificiale dello smartphone Mate 10 Pro ha imparato in soli cinque giorni come guidare un'automobile, più precisamente una Porsche Panamera. La tecnologia si è dimostrata in grado di individuare ed evitare gli ostacoli in modo impeccabile. Il progetto prende il nome di RoadReader e verrà svelato in ogni suo dettaglio in occasione del Mobile World Congress 2018 in scena nei prossimi giorni a Barcellona.