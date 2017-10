Huawei Mate 10 Lite: doppia dual camera e alluminio

Lo smartphone Mate 10 Lite completa la gamma Mate 10 di Huawei formata dal modello base a cui si affiancano le varianti Pro e Porsche Design. All'interno del telaio in alluminio sono racchiusi il processore octa core Kirin 659, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria per lo storage. Il comparto imaging si basa su una soluzione dual camera, sia posteriore sia frontale, per un totale di quattro sensori. Il display è un IPS FullView da 5,9 pollici con risoluzione Full HD+ (2160x1080 pixel, 407 ppi) e aspect ratio 18:9. Buona la batteria, con capienza pari a 3.340 mAh. Tre le colorazioni disponibili: Prestige Gold, Graphite Black e Aurora Blue.