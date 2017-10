Il nuovo Huawei Mate 10 in versione Porsche Design

La versione Porsche Design dello smartphone Huawei Mate 10 possiede le stesse specifiche del modello Pro (display FullView da 6 pollici, processore Kirin 970 con NPU e 6 GB di RAM), con capacità di storage raddoppiata per offrire 256 GB di spazio interno. Sul retro sono presenti le due fotocamere da 12 e 20 megapixel progettate in collaborazione con Leica e non mancano nemmeno le tante feature legate all'intelligenza artificiale. Il debutto in Italia è fissato per il mese di novembre, nella colorazione Diamond Black, al prezzo di 1.395,00 euro. Un dispositivo top di gamma, dunque, sia in termini di specifiche sia per quanto riguarda il design.