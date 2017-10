Huawei Mate 10, powered by AI

L'intelligenza artificiale della NPU (Neural Processing Unit) integrata nel processore Kirin 970 è alla base di molte delle funzionalità offerte da Huawei Mate 10, smartphone che mira alla fascia alta del mercato. Un dispositivo da 5,9 pollici Quad HD con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, che sul retro vede l'integrazione di una doppia fotocamera progettata in collaborazione con Leica. Disponibile anche la versione Pro con 6 GB di RAM, 128 GB di storage e schermo Full HD+ da 6 pollici. Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di design: scocca waterproof (IP67), telaio in vetro e alluminio.