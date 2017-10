Huawei Mate 10 Pro, l’unboxing

Un unboxing particolare per Huawei Mate 10 Pro, condotto da un'intelligenza artificiale, a testimoniare come lo smartphone sia basato su un'IA avanzata, grazie all'Unità di Processo Neurale integrata nella CPU Kirin 970. Il dispositivo, con schermo da 6 pollici e risoluzione Full HD+, integra sul retro un lettore di impronte digitali, sotto la doppia fotocamera progettata in collaborazione con Leica. Il design di basa sull'impiego del vetro, con bordi in metallo, così da conferire al prodotto un look solido ed elegante. La batteria, invece, ha una capienza pari a 4.000 mAh e offre il supporto alla ricarica rapida.