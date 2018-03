Huawei Mate RS Porsche Design, smartphone di lusso

Oltre ai nuovi P20 e P20 Pro, Huawei ha presentato un terzo smartphone durante l'evento andato in scena a Parigi: si tratta del Mate RS Porsche Design realizzato in collaborazione con la casa automobilistica tedesca. Un dispositivo di lusso, non alla portata di tutte le tasche. In vendita a partire dal 12 aprile, sarà proposto al prezzo di 1.966 euro per l'edizione con 256 GB di memoria interna, mentre per quella da 512 GB si arriverà a spendere 2.095 euro. Sul retro trova posto la tripla fotocamera co-ingegnerizzata in partnership con Leica, mentre per quanto riguarda la scocca sono stati impiegati materiali premium come il metallo e il vetro.