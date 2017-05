Huawei MateBook X, MateBook D e MateBook E

Huawei ha presentato una nuova linea di laptop equipaggiati con sistema operativo Windows 10: si tratta dei modelli MateBook X (13 pollici), MateBook D (15,6 pollici) e MateBook E (2-in-1 da 12 pollici). Sono prodotti indirizzati agli utenti costantemente in movimento, che si dividono tra casa e lavoro, caratterizzati da un design curato nei minimi dettagli e da un comparto hardware che assicura la possibilità di essere produttivi in mobilità. I tre dispositivi arriveranno in Italia a fine giugno: il modello X costerà 1.399 euro nella configurazione base, mentre per E si parte da 1.199 euro.