Huawei P Smart sotto la lente d’ingrandimento

Uno sguardo da vicino al design di Huawei P Smart, dispositivo di fascia media con doppia fotocamera posteriore e display FullView da 5,65 pollici (Full HD+, 18:9), che debutta con il sistema operativo Android 8.0 Oreo preinstallato. Nel corpo in alluminio sono racchiusi il processore Kirin 659, 3 GB di RAM, 32 GB di storage, una batteria da 3.000 mAh e la tecnologia Dual Bluetooth. Sul retro trova posto il lettore di impronte digitali per l'autenticazione. In questo video il focus è sui dettagli della scocca per la colorazione Gold, disponibile al lancio insieme alle versioni Black e Blue.