Il nuovo Huawei P10 Lite va ad affiancarsi ai top di gamma P10 e P10 Plus, offrendo così come i suoi predecessori un elevato rapporto qualità-prezzo. Lo smartphone è robusto, grazie alla presenza di un telaio realizzato in alluminio e magnesio. La scheda tecnica vede la presenza di un display Full HD da 5,2 pollici, processore octa core Kirin 658, 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibili con schede microSD. Sul retro trova posto una fotocamera da 12 megapixel con flash dual LED, mentre il sensore frontale per i selfie è da 8 megapixel. Quattro le colorazioni disponibili: Graphite Black, Sapphire Blue, Pearl White e Platinum Gold. Il prezzo di vendita al lancio è fissato in 349,00 euro.