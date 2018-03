Huawei P20 e P20 Pro: l’IA per le foto

Il processore Kirin 970 con Neural Processing Unit di Huawei P20 e P20 Pro mette a disposizione un sistema di intelligenza artificiale per ottenere scatti perfetti in tutte le situazioni e in ogni condizioni di luce. Tra le funzionalità più interessanti quelle che riguardano il riconoscimento automatico della scena inquadrata e la stabilizzazione per scattare con poca luce. La terza fotocamera con teleobiettivo integrata sul retro del modello Pro consente inoltre di spingersi fino a un ingrandimento pari a 5x con la tecnologia Hybrid Zoom, per catturare ogni dettaglio anche dalle lunghe distanze.