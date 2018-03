Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite visti da vicino

La nuova gamma di smartphone targati Huawei fa il suo debutto ufficiale: si parte con il flagship P20 Pro che sul retro integra una tripla fotocamera co-ingegnerizzata in partnership con Leica, per passare al modello standard P20 e infine al P20 Lite. Dispositivi Android con interfaccia personalizzata EMUI e processori Kirin in grado di gestire gli algoritmi di intelligenza artificiale grazie alla NPU (Neural Processing Unit) integrata. L'IA torna utile soprattutto in fase di acquisizione ed elaborazione delle immagini, ottimizzando il risultato finale. Su tutti è presente il notch, inserito sul bordo superiore dello schermo.