Gli smartphone Huawei P20 e P20 Pro

Huawei P20 e P20 Pro sono i nuovi smartphone del brand cinese che puntano al vertice della categoria, grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale e a un comparto fotografico da top di gamma per l'universo mobile. Sul modello Pro sono addirittura tre i sensore integrati sul retro, co-ingegnerizzati in partnership con Leica. Il cuore pulsante è costituito dal processore Kirin 970 con Neural Processing Unit per le operazioni di IA. Il display Full View copra quasi per intero la superficie frontale e, sul bordo superiore, ospita un notch che racchiude la fotocamera frontale e lo speaker.