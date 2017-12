HYBRiX.20 RPA: un drone ibrido con autonomia record

Progettato e realizzato dall'azienda spagnola Quaternium Technologies, HYBRiX.20 RPA è un drone alquanto particolare: le sue eliche sono mosse da un sistema di alimentazione ibrida, composto sia da un motore elettrico sia da uno a scoppio che brucia combustibile tradizionale. È ufficialmente l'unità con maggiore autonomia al mondo, come certificato di recente con un volo andato in scena a Valencia, durato ben quattro ore e quaranta minuti, riassunto velocemente in questo filmato. Pesa 13,5 Kg e può trasportare carichi fino a 2,5 Kg, raggiungendo una velocità massima pari a 80 Km/h.