Hyper reality: Star Wars Secrets of the Empire

Oltre al realtà virtuale c'è la hyper reality. È la tecnologia sperimentata da The Void, Lucasfilm e ILMxLAB con Star Wars: Secrets of the Empire, un'esperienza ambientata nell'universo di Guerre Stellari completamente immersiva e coinvolgente. I partecipanti indossano un visore e sono in grado di interagire con oggetti reali durante il gameplay, muovendosi liberamente nello spazio e persino avvertendo feedback fisici sulla propria pelle. Ovviamente, tutto questo richiede una location adeguatamente allestita: le prime sono situate a Orlando (Florida), ad Anaheim (California) e a Londra.