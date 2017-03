La visione di Hyperloop Transportation Technologies

Hyperloop Transportation Technologies è una delle aziende che stanno lavorando per trasformare il progetto Hyperloop (lanciato nel 2013 da Elon Musk) in realtà. Sarà un sistema dedicato al trasporto passeggeri composto da capsule in grado di viaggiare a oltre 1.200 Km/h, all'interno di una struttura tubolare in cui viene quasi ricreato il vuoto (per ridurre al minimo l'attrito) e muovendosi in sospensione rispetto ai binari grazie a una tecnologia di levitazione magnetica. Ogni vagone avrà una lunghezza pari a circa 30 metri, un diametro da 2,7 metri e potrà ospitare fino a 40 persone.