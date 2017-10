Hywind Scotland: energia pulita dal vento, in mare

Si chiama Hywind Scotland ed è il primo impianto del suo genere a entrare in funzione: si tratta di una centrale eolica offshore galleggiante, composta da cinque enormi turbine posizionate a circa 25 Km di distanza dalla costa di Peterhead, in Scozia. Realizzata dalla norvegese Statoil in collaborazione con l'araba Masdar, è in grado di generare 30 MW di energia, il quantitativo necessario per soddisfare il fabbisogno di 20.000 abitazioni. Nei prossimi anni il paese accoglierà nei suoi mari altre iniziative di questo tipo, all'interno di un processo di transizione verso una forma di approvvigionamento energetico sempre più pulita e sostenibile.