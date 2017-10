Un’IA per animare selfie, ritratti e dipinti

Creare l'animazione di un volto partendo da un singolo fotogramma, come un selfie, un ritratto oppure un dipinto, è possibile. Ad occuparsene è un sistema messo a punto da un team di ricercatori della University of Tel Aviv in collaborazione con Facebook. Il risultato è quello visibile in questo filmato, frutto dell'impiego di una complessa tecnologia che analizza le espressioni facciali eseguite da un attore e le riproduce sull'immagine da elaborare, in modo del tutto realistico e verosimile. Potrebbe trovare impiego sul social network, per far reagire le immagini profilo a like o commenti.