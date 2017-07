L’IA di Microsoft per ipovedenti e non vedenti

Seeing IA è il nome di un'applicazione sviluppata da Microsoft e messa a disposizione in download gratuito per iOS che sfrutta le potenzialità dell'intelligenza artificiale per migliorare la vita quotidiana delle persone ipovedenti e non vedenti. Il software, infatti, sfrutta le fotocamere dei device Apple e complessi algoritmi per interpretare il mondo che circonda l'utente. Il funzionamento si basa su computer vision e machine learning. È in grado, ad esempio, di fornire informazioni sulle persone (dall'età al sesso, fino alle espressioni facciali), leggere un testo, identificare i prodotti dal codice a barre e le banconote.