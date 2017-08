IFA 2017 : Acer Aspire S24

Un computer all-in-one con monitor IPS da 23,8 pollici, processori Intel Core i5-8250U o Core i7-8550U di ottava generazione, fino a 32 GB di RAM, disco fisso fino a 2 GB o SSD fino a 256 GB per lo storage, altoparlanti stereo da 2 W (con subwoofer), webcam HD, moduli WiFi 802.1ac e Bluetooth 4.2 e caricabatterie wireless integrato nella base. Presentato all'IFA 2017 di Berlino, Acer Aspire S24 sarà in vendita dal mese di novembre al prezzo di 999 euro per la configurazione base. Grande attenzione è stata riposta al design, con un display borderless e uno spessore del pannello ridotto a soli 5,97 mm. Il sistema operativo è Windows 10.