IFA 2017 : Acer Spin 5

Annunciato all'IFA 2017 di Berlino, Acer Spin 5 è un convertibile con sistema operativo Windows 10 e display IPS touchscreen da 13,3 o 15,6 pollici (risoluzione Full HD). Offre un telaio in metallo all'interno del quale trovano posto i processori Intel Core i5-8250U o Core i7-8550U, 8 o 16 GB di RAM e soluzioni SSD o hard disk per lo storage. Non manca il supporto all'utilizzo del pennino Active Stylus (opzionale). La versione più grande può essere dotata della scheda video NVIDIA GeForce GTX 1050. Il debutto sul mercato è atteso per il mese di settembre, al prezzo di 999 euro per la configurazione base da 13,3 pollici.