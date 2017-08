IFA 2017 : Acer Switch 7 Black Edition

A rendere speciale Acer Switch 7 Black Edition, presentato all'IFA 2017 di Berlino, è il fatto che si tratta del primo ibrido 2-in-1 al mondo dotato di scheda video discreta (NVIDIA GeForce MX150) e senza ventole, per assicurare un funzionamento del tutto silenzioso. Questo grazie al sistema Dual LiquidLoop equipaggiato per dissipare il calore. Il convertibile, che può essere utilizzato come tablet con il pennino in dotazione o in modalità notebook, integra un display da 13,5 pollici (2256x1504 pixel), processore Intel Core i7-8550U, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, fotocamere da 5 megapixel e 720p, modulo WiFi 802.11ac e cavalletto posteriore AutoStand. Basato sul sistema operativo Windows 10, arriverà sul mercato a dicembre al prezzo di 1.999 euro.