IFA 2017: Alcatel A7

La batteria da ben 4.000 mAh del nuovo Alcatel A7 assicura un'ottima autonomia, per lunghe sessioni di utilizzo con una sola ricarica. Lo smartphone, presentato all'IFA 2017 di Berlino, arriverà sul mercato al prezzo di 229,00 euro. Basato sul sistema operativo Android Nougat al lancio, offre un display Full HD da 5,5 pollici, processore octa core MediaTek MT6750T da 1,5 GHz, 3 GB di RAM, memoria interna da 32 GB, slot microSD e fotocamere da 16 e 8 megapixel. Il telaio è realizzato in policarbonato e impreziosito da contorni in metallo, mentre la cover posteriore è caratterizzata da una texture con effetto spin.