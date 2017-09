IFA 2017: Alcatel Idol 5

Presentato all'IFA 2017 di Berlino, il nuovo Alcatel Idol 5 arriverà sul mercato nel mese di ottobre al prezzo di 239,00 euro, nelle colorazioni Metal Silver e Metal Black. Uno smartphone con display Full HD da 5,2 pollici coperto da vetro 2.5D, processore octa core MediaTek MT6753 da 1,8 GHz, 3 GB di RAM e 16 GB di memoria interna per lo storage (espandibile con schede microSD), che dal punto di vista del comparto fotografico può contare su un sensore posteriore da 13 megapixel e su quello frontale da 5 megapixel per i selfie. Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android Nougat.