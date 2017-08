IFA 2017: ASUS ZenBook Flip 14

Il modello ZenBook Flip 14 presentato da ASUS all'IFA 2017 di Berlino è il convertibile 2-in-1 più sottile tra quelli dotati di una scheda video discreta (NVIDIA GeForce MX150): solo 13,9 mm di spessore per un peso che si attesta a 1,4 Kg. La GPU è affiancata da processori Intel Core i7 di ottava generazione, fino a 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e il display Full HD da 14 pollici può essere ruotato fino a 360 gradi mediante la cerniera ErgoLift Hinge così da offrire un'ottima versatilità, adattandosi a ogni possibile ambito di utilizzo. Non mancano poi il lettore di impronte digitali per l'autenticazione rapida e il supporto al pennino ASUS Pen. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10.