IFA 2017: ASUS ZenBook Flip 15

Design convertibile e processori Intel Core di ottava generazione, per ASUS ZenBook Flip 15, uno dei prodotti annunciati dal gruppo taiwanese all'IFA 2017 di Berlino. Particolarmente interessante la versione UX561UD, con display da 15,6 pollici in formato 4K e scheda video discreta NVIDIA. Il telaio è ottenuto dalla lavorazione di un blocco di alluminio, così da garantire un'adeguata resistenza e solidità. Nella scheda tecnica spiccano anche gli altoparlanti stereo da 16 W progettati in collaborazione con Harman Kardon. Il prezzo fissato per la configurazione base al lancio è 899,00 euro.