IFA 2017: ASUS ZenBook Flip S

Un convertibile dal profilo estremamente sottile, pensato per essere produttivi in mobilità. Il nuovo ASUS ZenBook Flip S, presentato all'IFA 2017 di Berlino, ha uno spessore di soli 10,9 mm e un peso che si attesta a 1,1 Kg. All'interno del telaio in alluminio (lo stesso utilizzato nell'industria aerospaziale) trovano posto processori Intel Core i5 o Core i7, fino a 16 GB di RAM e unità SSD con capienza massima da 1 TB per lo storage. Il display, con risoluzione Full HD o 4K, è touchscreen e può ruotare di 360 gradi mediante la cerniera ErgoLift Hinge. È disponibile in due colorazioni: Royal Blue e Smoky Grey. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10.