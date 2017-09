IFA 2017: Garmin vívoactive 3

Uno smartwatch con modulo GPS per la geolocalizzazione e cardiofrequenzimetro dedicato al monitoraggio del battito cardiaco, da indossare in ogni momento della giornata oppure durante le sessioni di allenamento: Garmin vívoactive 3, presentato all'IFA 2017 di Berlino, offre un display circolare con cassa in acciaio e la possibilità di cambiare a piacimento il cinturino in silicone. Tra le funzionalità più interessanti spicca Garmin Pay, che sfruttando il chip NFC integrato consente di effettuare pagamenti in mobilità (il servizio arriverà in Europa il prossimo anno). L'orologio sarà in vendita da settembre al prezzo di 329,99 euro.