IFA 2017: Garmin vívomove HR

A metà tra un orologio analogico tradizionale e uno smartwatch moderno, Garmin vívomove HR integra un piccolo display LCD nel quadrante, utile per la visualizzazione delle informazioni raccolte durante l'attività sportiva: una volta acceso, le lancette vengono posizionate in modo del tutto automatico sulle ore 09:15 per non ostacolare la lettura. Il dispositivo è stato presentato in occasione dell'evento IFA 2017 in scena a Berlino. Presente il cardiofrequenzimetro, mentre manca il GPS. La versione Sport con cassa in polimero costerà 199,99, mentre quella premium in acciaio avrà un prezzo pari a 299,99 euro. Entrambe arriveranno sul mercato in settembre.