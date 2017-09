IFA 2017: Garmin vívosport

Più discreto di uno smartwatch, ma non meno funzionale, il nuovo Garmin vívosport è un fitness tracker con display always-on dedicato agli amanti dell'attività fisica: integra il cardiofrequenzimetro per il monitoraggio del battito cardiaco e il modulo GPS per la geolocalizzazione. Tra le funzionalità si segnala l'interessante LiveTrack per la condivisione in tempo reale della propria posizione durante le sessioni di allenamento. L'indossabile è stato presentato all'IFA 2017 di Berlino e arriverà sul mercato nel mese di settembre al prezzo di 199,99 euro, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni nero-antracite, nero-giallo e nero-rosso.