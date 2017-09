IFA 2017: Lenovo Miix 520

Un dispositivo ibrido 2-in-1 con sistema operativo Windows 10 che può essere utilizzato in modalità tablet oppure come piccolo notebook per essere produttivi in mobilità: il Lenovo Miix 520, presentato all'IFA 2017 di Berlino, arriverà sul mercato a novembre a un prezzo di 899,00 euro per la configurazione base. Inclusi la tastiera fisica e il pennino Active Pen 2. Lato hardware offre un display IPS da 12,2 pollici con risoluzione 1900x1200 pixel, processori Intel Core di settima e ottava generazione, fino a 16 GB di RAM, SSD fino a 1 TB per lo storage, fotocamera WorldView in grado di catturare immagini 3D, altri due sensori tradizionali da 5 megapixel, altoparlanti Dolby Audio, LTE (opzionale), porte USB 3.0 e Type-C. Sarà in vendita da novembre (con tastiera e Active Pen 2) ad un prezzo base di 899,00 euro.