IFA 2017: Lenovo Yoga 720

Lenovo Yoga 720 è tra i dispositivi annunciati dal produttore all'IFA 2017 di Berlino. Un convertibile Windows 10 con schermo che può essere ruotato di 360 gradi e che punta alla mobilità, con il suo display IPS da 12,5 pollici (Full HD) che può essere sfruttato sia per essere produttivi che per la riproduzione dei contenuti multimediali. La scheda tecnica vede la presenza di processori Intel Core di settima generazione, fino a 12 GB di RAM e SSD con una capienza massima da 512 GB per lo storage. Gli altoparlanti sono Harman Kardon con supporto alla tecnologia Dolby Audio. Il prezzo fissato per la configurazione base è 649,99 dollari.