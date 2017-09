IFA 2017: Lenovo Yoga 920

Il nuovo Yoga 920 è il più interessante tra i dispositivi presentati da Lenovo all'IFA 2017 di Berlino: un convertibile con piattaforma Windows 10 che si caratterizza per un'elevata qualità costruttiva (telaio unibody in alluminio) e dalla presenta della cerniera che permette di ruotare lo schermo fino a 360 gradi. Dal punto di vista delle specifiche hardware offre un display IPS da 13,9 pollici (Full HD o 4K), processori Intel Core, fino a 16 GB di RAM e SSD fino a 1 TB. Non mancano inoltre i moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1 per la connettività, il lettore di impronte digitali, due porte USB Type-C, una USB 3.0, la webcam HD e gli altoparlanti JBL con supporto al sistema Dolby Atmos.