IFA 2017: LG V30

LG V30 è uno smartphone che eredita il design del top di gamma G6 e migliora il comparto hardware del predecessore V20. Presentato all'IFA 2017 di Berlino, offre come principali punti di forza una doppia fotocamera posteriore e il supporto alla riproduzione audio senza compromessi in termini di qualità, ovviamente senza dimenticare il display OLED FullVision: la diagonale arriva a 6 pollici, con risoluzione QHD+ (1440x2880) e proporzioni 18:9. Un'adeguata potenza di calcolo è assicurata dalla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 835. Il tutto racchiuso in una scocca con spessore pari a 7,3 mm.