IFA 2017: Motorola Moto X4

Lenovo ha scelto il palcoscenico dell'IFA 2017 di Berlino per presentare il nuovo Motorola Moto X4, smartphone Android che punta alla fascia media del mercato, arricchito con alcune funzionalità premium come il supporto all'interazione con l'assistente virtuale Alexa di Amazon. Un dispositivo da 5,2 pollici (display Full HD) con processore Snapdragon 630, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Vero punto di forza il comparto fotografico, con due moduli posteriori: 12 megapixel (f/2.0) e 8 megapixel (f/2.2). Il debutto sul mercato è atteso per la fine di settembre, al prezzo di 449 euro.