IFA 2017: Philips 8602, TV Quantum Dot

Basato sull'impiego della tecnologia Quantum Dot, il Philips 8602 è uno dei televisori annunciati dal produttore olandese all'evento IFA 2017 di Berlino. Un pannello di qualità, con supporto a Ultra HD e HDR, che può beneficiare del sistema Ambilight per proiettare sulla parete un'estensione dei colori visualizzati. A gestire l'elaborazione delle immagini è il processore P5 Perfect Picture di nuova generazione. Il televisore viene proposto sul mercato nelle versioni da 55 e 65 pollici. Per quanto riguarda il comparto audio, è presente il sistema Visible Sound con soundbar racchiusa in un guscio di tessuto Kvadrat.