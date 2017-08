IFA 2017: Philips OLED TV serie 9

Presentato all'evento IFA 2017 di Berlino, il nuovo Philips OLED TV serie 9 è secondo il produttore olandese l'unico televisore al mondo dotato di tecnologia Android Ambilight. Con supporto al formato Ultra HD e alla modalità HDR, si basa sull'impiego del processore P5 Perfect Picture per assicurare una qualità impeccabile delle immagini. Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di design, con l'impiego di materiali premium come il vetro, l'alluminio e il tessuto Kvadrat per rivestire l'altoparlante. È proposto sul mercato nella versione da 65 pollici.