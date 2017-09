IFA 2017: il processore Kirin 970 di Huawei

I dispositivi Huawei di prossima generazioni saranno basati sull'impiego del nuovo processore Kirin 970, presentato dal gruppo in occasione dell'evento IFA 2017 in scena a Berlino. Una componente hardware evoluta, che non punta solamente a un upgrade in termini di potenza di calcolo, ma integra una NPU (Neural Processing Unit) dedicata all'esecuzione delle operazioni legate all'intelligenza artificiale, riducendo così latenze e attese per l'utente finale. I primi modelli ad arrivare sul mercato che beneficeranno della nuova CPU saranno Huawei Mate 10 e Huawei Mate 10 Pro.