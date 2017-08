IFA 2017: Samsung Gear Sport, Fit2 Pro e IconX

Spazio anche agli indossabili per lo sport, tra i padiglioni dell'IFA 2017. Samsung ha scelto la kermesse di Berlino per svelare i nuovi Gear Sport, Gear Fit2 Pro e l'edizione 2018 del Gear IconX. Il primo è uno smartwatch con scocca waterproof (349,99 euro), il secondo un bracciale con modulo GPS integrato per la geolocalizzazione (229,99 euro) e l'ultimo un paio di cuffie wireless (229,99 euro). Annunciata inoltre una partership con il produttore Speedo, pensata in modo da offrire agli amanti del nuovo funzionalità dedicate al monitoraggio delle prestazioni in vasca.