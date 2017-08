IFA 2017: Sony Xperia XA1 Plus

Insieme ai modelli XZ1 e XZ1 Compact, Sony ha portato all'IFA 2017 di Berlino anche il nuovo XA1 Plus. Lo smartphone, con display Full HD da 5,5 pollici, è indirizzato a chi non vuol rinunciare ai contenuti multimediali in mobilità. Integra un SoC MediaTek Helio P20 con 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna (espandibili tramite slot microSD). La fotocamera posteriore è da 23 megapixel, mentre quella frontale da 8 megapixel. Piuttosto capiente la batteria, da 3.430 mAh. Arriverà sul mercato in ottobre con il sistema operativo Android Nougat preinstallato e in quattro colorazioni: Black, Blue, Gold e Pink.